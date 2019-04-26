Ağaçlardan kitap topladılar

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 27 Nisan- 5 Mayıs'ta düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı, bugün başladı. Fuar etkinlikleri kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki çınar ağaçlarına; Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince gece yaklaşık 3 bin dünya klasiği, roman ve çocuk kitabı asıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ilk kitabı ağacın dalından almasıyla kitaplar toplanmaya başlandı. Bazı gençler, arkadaşlarının sırtına çıkarak, çınar ağaçlarındaki kitapları toplarken, bazıları da ağaçlara tırmandı.



Başkan Büyükakın, "Kocaeli Kitap Fuarı'mız 11'inci kez kapılarını tüm Kocaelili vatandaşlarımıza ve bölgedeki illerimizdeki vatandaşlarımıza açıyor. Geleneksel bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik kapsamında ağaçlarımız 11. kez çiçek açacak. Şu anda da vatandaşlarımız heyecanla ağaçlardan kitap toplamaya hazırlanıyorlar. Bu etkinlik Kocaeli'nin marka etkinliği oldu. Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Çocuklarımızın geleceğine yapılacak en büyük yatırım. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 490 kadar yayınevi ile birlikte açılacak. Bu çerçevede 800'ü aşan etkinlik yapılacak. 27 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kitap fuarımız kitapseverlerle buluşacak" dedi.



Bu yıl fuar, 11'inci kez, 490 yayınevi ve 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek. 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 800'ün üzerinde etkinlik yapılması planlanıyor. Kitap fuarında söyleyişiler, imza günleri ve paneller de düzenlenecek.