Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.544,97
ALTIN
987,79
DOLAR
17,93
STERLİN
21,64
EURO
18,20
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:03
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, şehit oldu. Taşyürek'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı personeli Piyade Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı malül gazi İsmail Kumartaşlı, şehadet haberini iletti.

4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı. Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek. 

ŞEHİDE SON GÖREV

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyünde toprağa verildi. Hakkari'deki tören sonrasında Cüneyt Taşyürek'in naaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan indirildi. Şehidin naaşını karşılamaya kent protokolü ve yakınları katıldı.

Şehit Cüneyt Taşyürek daha sonra kara yoluyla memleketi Kale köyüne getirildi. Köydeki Kale İlk ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Basri Taşyürek, annesi Ayşe Dudu Taşyürek, ağabeyleri Mesut ve Bekir ile ablası Şifa Taşyürek'in yanı sıra yakınları, köylüler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve kent protokolü katıldı. Şehidin annesi Ayşe Dudu Taşyürek'i yanında bulunan sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Protokol üyeleri ise baba Basri Taşyürek'i yalnız bırakmadı. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarIrakHakurkTerörTeröristPKKOperasyonPençeKilit OperasyonuEYPAskerErŞehitCüneyt Taşyürek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu’da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı
Ordu’da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı
Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
Gaziantep'te 18 adrese 168 polisle uyuşturucu baskını: 7 gözaltı
Şehit polis Yangöz'ün babası: Ailecek çöktük, mahkeme artık karar vermeli
Şehit polis Yangöz'ün babası: Ailecek çöktük, mahkeme artık karar vermeli
İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi
Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankara'ya uğurlandı
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 asker, Ankara'ya uğurlandı
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı
Mersin'de göçmen kaçaklığına 10 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول