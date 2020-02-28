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Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdul Mutalep Bazari (21), koronavirüs şüphesi ile hastanede gözlam altına alındı.

28 Şubat 2020 Cuma 12:08
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Afgan çoban, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında

SİVAS - Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Merkezhüyük köyünde yaşandı. Afganıstan uyruklu Abdul Mutalep Bazari, çoban olarak çalışmak için 15 Şubat'ta İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 7 gün önce Şarkışla ilçesine gelen Bazari, 3 gün ilçeye bağlı Cemel beldesinde kaldıktan sonra çobanlık yapmak için dün Merkezhüyük köyüne gitti. Köye gittikten bir süre sonra rahatsızlanan Abdul Mutalep Bazari, yüksek ateş şikayetiyle Şarkışla Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan ilk kontrolünün ardından Bazari, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı.

Bazari'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, alınan kan örneği incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Yapılan tahlilin ardından Bazari'nin virüs taşıyıp taşımadığı belirlenecek.

Bu arada hastanede vatandaşların ve çalışanların da maske taktıkları görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAfgan çoban
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