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AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde arıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde, 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ı (55) arama çalışmaları sürüyor. Ekipler ilçedeki baraj gölünde arama başlattı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:47
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AFAD ve JAK timleri, kayıp kadını baraj gölünde arıyor

TOKAT - Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi alzheimer hastası Ayşe Savdıç, 4 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha da geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Savdıç’a ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, köy yakınındaki dere yataklarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Geride kalan 3 günde aramalardan sonuç çıkmadı. 

Bugün ise arama çalışmaları Almus Baraj Gölü'nde yoğunlaştı. AFAD ekiplerinin çalışmalarına Samsun’dan gelen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri de katıldı. Sabah saatlerinde baraj gölünde AFAD ve JAK timleri arama yaptı. Almus Jandarma Komutanlığı ekipleri de drone ile çalışmalara havadan destek verdi. Ekiplerin yaptığı aramalarda şu ana kadar Savdıç'ın izine rastlanmadı.

DHA

Son Güncelleme: 04.05.2020 14:16
Anahtar Kelimeler:
AfadJAK TimleriKayıp KadınBaraj GölüAramaTokat
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