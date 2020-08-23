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AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

23 Ağustos 2020 Pazar 09:54
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AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadGiresunSelYağmur
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