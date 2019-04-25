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Adıyaman'da çocuk istismarına tepki

Adıyaman, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri çocuklara yönelik yapılan istismarı, basın açıklamasıyla kınadı.

Adıyaman'da çocuk istismarına tepki

Adıyaman, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri çocuklara yönelik yapılan istismarı, basın açıklamasıyla kınadı.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:21
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Adıyaman'da çocuk istismarına tepki

ADIYAMAN - Demokrasi Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasını protesto etti. Toplanan STK temsilcileri adına konuşan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Şube Başkanı Sergen Yalçın, çocuk istismarının insanların en hassas olduğu konuların başında geldiğini söyledi. Çocuklara yönelik istismarın geleceği karartmak anlamını taşıdığını belirten Yalçın, "Bu istismarlar geleceğimize yapılmış olan bir saldırıdır. Bunun yanı sıra yaşanan istismarların birçoğu yakın çevreden kaynaklanmaktadır. Bunun için aileler, öğretmenler ve çocuklarla bizzat iletişim kuran kişiler konuyla ilgili bilgilendirilmelidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyamançocuk IstismarıTepki
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