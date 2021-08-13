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ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

13 Ağustos 2021 Cuma 09:28
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ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hakan Bali'nin acı haberi, Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma Bali'ye, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Uzman Çavuş Hakan Bali'nin evi Türk bayraklarıyla asıldı.

3 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehidin babası Mehmet Bali'nin de 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençe Şimşek OperasyonuŞehitUzman çavuşHakan BaliAdıyaman
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