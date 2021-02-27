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Adana’da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA’da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:56
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Adana’da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese baskın yaptı. Ekiplerin, iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtanaAkaryakıtKaçakKaçakçı
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