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Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 28 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda 10'un üzerinde şüpheli yakalanırken, 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konuldu.

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 28 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda 10'un üzerinde şüpheli yakalanırken, 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konuldu.

02 Temmuz 2019 Salı 08:22
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Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şebekeye üye olduğu öne sürülen 28 kişi hakkında gözaltı kararı almasının ardından Adana, Antalya ve İstanbul'da şüphelilerin evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda 10'un üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konulduğu bildirildi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Emniyet MüdürlüğüSiber Suçlarla Şube MüdürlüğüBahis Operasyonu
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