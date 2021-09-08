Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433.85
ALTIN
487.64
DOLAR
8.4669
STERLİN
11.6695
EURO
10.0139
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Adana merkezli İstanbul ve Isparta'da yapılan şafak operasyonunda şüpheliler gözaltına alındı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 10:05
9 Okunma
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına karşı Adana merkezli İstanbul ve Isparta’da, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlar ile örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis bulunan emekli askeri personellerinde bulunduğu 10 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü
16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü
Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
Selde sürüklenen tomruklar, Karadeniz'e yayılıyor
Çal Kanyonu ilk kez kurudu
Çal Kanyonu ilk kez kurudu
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Fırat ve Göksu'nun birleştiği kanyona 96 metrekarelik Türk bayrağı
Karadeniz’de istavritleri elleriyle topladılar
Karadeniz’de istavritleri elleriyle topladılar
Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi’nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi’nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 25 ihraç hakim-savcıya gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 25 ihraç hakim-savcıya gözaltı kararı
Foça açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Foça açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma