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Adana'da silah kaçakçılarına operasyon 

ADANA'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

01 Temmuz 2022 Cuma 10:19
Adana'da silah kaçakçılarına operasyon 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple, kentte silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişileri belirledi.  Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, sabahın erken saatlerinde kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Diğer emniyet birimlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda silahlar ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahKaçakKAÇAKÇILIKPolisKom
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