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Adana'da PKK/KCK operasyonu

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:58
Adana'da PKK/KCK operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin örgütsel faaliyette bulunduğu öne sürüldü. Harekete geçen TEM ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Kapıların koçbaşlarla kırıldığı operasyonda aralarında Karakış, Kaya ve Buyruk'un da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu sırada Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, gazetecilere neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörörgütTeröristPKKKCKHDPEmniyetOperasyonPolisTEM
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