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Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

ADANA'da uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma, kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarına karışan bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:08
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işleyen bir organize suç örgütünü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti. Örgütün yönetim kadrosu ve üyeleri oldukları öne sürülen 35 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri tarafından koçbaşlarıyla demir kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapan KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Emniyet MüdürlüğüKomSuçörgütOperasyon
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