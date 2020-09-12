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Adana'da karpuzlar aşırı sıcakta yandı

ADANA'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi ile Karalisalı ve Aladağ ilçelerindeki güzlük karpuzlar, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneşten yandı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Sıcaklarda yanan karpuzların satışı mümkün değil. Tarlalara giren hayvanlar yiyecek" dedi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:22
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Adana'da karpuzlar aşırı sıcakta yandı

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi ile Karalisalı ve Aladağ ilçelerindeki güzlük karpuzlar, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneşten yandı. Rekor sıcaklıklardan etkilenen güzlük karpuzların yüzde 60- 70'inin hasar gördüğünü açıklayan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Sıcaklarda yanan karpuzlar tarlada kaldı. Bu karpuzları da davar, inek gibi tarlaya giren hayvanlar geçip yiyecek. Hasar gören ürünlerin satışı mümkün değil. Kamyona yüklendiğinde de birbirine girip eziliyor" dedi.

'YAYLADAKİ KARPUZLAR PARA EDECEK'

Karpuzun günler öncesinde haldeki kilo fiyatının 30- 40 kuruş olduğunu hatırlatan Batman, bu yanmalardan dolayı yeşil kalan karpuzun 50- 70 kuruş arası satıldığını kaydetti. Fiyatların daha da artabileceğine işaret eden Batman, "Çünkü günden güne azalıyor. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafında karpuz bitti. Sadece Adana Salbaş'ın, Karalisalı bölgesinin, Aladağ'ın karpuzları kaldı. Oralar da yayla olduğu için yanmayan karpuzları para edecek. Karpuzu 10'uncu ayın sonuna kadar yiyebiliriz. Marketlerde ise bu ayın sonundan sonra karpuz indirmezler" diye konuştu.

VERİM DÜŞTÜ

Salbaş bölgesinde karpuz üretimi yapan çiftçi Hasan Yılmaz ise, "Bu 15 gün içerisinde havaların sıcak gitmesinden dolayı karpuzlarımız tarlada yandı. Biraz verim düştü. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKarpuzSıcak
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