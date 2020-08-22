Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Son Dakika
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Son Dakika
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Sultangazi'de silahlı saldırı
Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Son Dakika
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:28
0 Okunma
ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, "Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFabrikaGeri DönüşümYangınSeyhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir'de hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler
2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler
Tarihi köprüde defineci tahribatı
Tarihi köprüde defineci tahribatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı