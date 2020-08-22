ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, "Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz" dedi.