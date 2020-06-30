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Adana'da fuhuş operasyonu

ADANA'da kadınları fuhuşa zorlayıp, fuhuşa aracılık ve yer temin eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2020 Salı 09:54
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Adana'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhuşa zorlayan, fuhuşa aracılık ve yer temin eden bir şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah, çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çoğu kadın, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuşOperasyonPolis
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