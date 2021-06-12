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Adana'da firarilere operasyon

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve çeşitli davalarda ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda firari yakandı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:04
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Adana'da firarilere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayan, para cezalarını yatırmayan ve ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen 90 kişinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFirarFirariOperasyonPolis
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