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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:31
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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans sağladığı iddia edilen 5 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYAdanaOperasyon
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