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Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:45
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Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oluduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişiyi tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kentte 11 adrese eş zamanlı oprasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖOperasyon
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