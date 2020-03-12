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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

12 Mart 2020 Perşembe 08:17
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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde eğitim verdikleri ve silahlı faaliyetlere katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu İbrahim Hac G., Waad K. ile Hüseyin H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelenmek üzere al konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaşOperasyonEl KaideTerör
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