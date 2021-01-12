Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1536
ALTIN
445.218
DOLAR
7.4784
STERLİN
10.1110
EURO
9.0862
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
75 İtfaiye Eri Alınacak
75 İtfaiye Eri Alınacak
İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek
İstanbul'da mesire yeri 20...
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da DEAŞ operasyonu

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 Ocak 2021 Salı 09:08
1 Okunma
Adana'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmasını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına Suriye ve ve Irak'ta faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişinin kentte yaşadığını tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından songulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaşOperasyonTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Ankara'da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma