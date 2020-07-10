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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016'da yol yapım ve kilit parke ihalesini alan ve 2019 yılı içerisinde işi tamamlayan firma, borçlarını alamadığı gerekçesiyle başvurduğu mahkemece icra kararı çıkarttı. Belediyeye gelen icra memurları, başkanlık makamındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:50
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku

ADANA - Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurdu. Borcu tahsil edemeyen firma, Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, alacaklı firmayı haklı bulunca icra yolunu açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi, karara itiraz etti. Yapılan inceleme sonrası, mahkeme itirazın kaldırılmasına borcun haciz yoluyla tahsil edilmesine karar verdi.

Bugün öğle saatlerinde, belediyenin temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları, haczederek kamyonete yükledi. 

Alacaklı firma sahibi Ömer Aydın, ihaleyi 2016 yılında aldıklarını, 2017’de sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Ben bu işin Hüseyin Sözlü döneminde bir kısmını tamamladım. Bir kısmını da Zeydan Karalar’ın döneminde tamamladım. Buna rağmen belediye bir türlü ödememizi yapmadı. Birçok kez geldik, geri çevrildik. Buna istinaden bu yola başvurduk. Diğer firmaların hepsine ödeme yapıyor, bize yapmıyor. İlk başta 'ödeyeceğim' diyordu, şu an ise çamur atıyor. İşin eksik olduğunu söylüyor. Biz haklarında suç duyurusunda bulunduk. 2 sene boyunca süründüm. Zeydan Karalar'ın koltuk ve masalarını haczediyoruz" dedi.

KARALAR: BORÇ ÖNCEKİ DÖNEMDEN

Meclis toplantısında gündem dışı konuşan Karalar, haciz konusuna değindi. Borcun önceki başkan Hüseyin Sözlü dönemine ait olduğunu belirten Karalar, "Götürsünler ne yapalım yani? Benim ürettiğim borç değil ki. 2016'dan bugüne kadar beklemiş Zeydan Karalar belediye başkanı olunca haciz getiriyor. 4 sene beklemişse adam 1 liralık işi kaç liraya yapmış, tahmin etmek güç değil. Bir protokol yapmışlar, önceden tabii ki süreç bugün bitmemiş. Bir günde bitmez. Birkaç aylık bir süreçtir. Bizim dönemimizde icraya başvurdu" diye konuştu.

KARALAR: KALAN BORÇ MUVAZAALI BİR BORÇTUR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir firmanın 2016’da aldığı bir ihale üzerine yaptığı işin parasını alamadığı gerekçesiyle kendilerini haciz ile karşı karşıya bıraktığını ve makam odasındaki eşyalarının alındığını kaydetti. Masa ve sandalyelerin alınmasından sonra boş kalan makam odasında konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karalar, söz konusu firmanın sahibinin geçmiş dönemde Hüseyin Sözlü’nün de yargılandığı Ceyhan Belediyesi’ne ilişkin bir davada yargılanan bir kişi olduğunu söyledi.

Söz konusu firma sahibinin rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılandığını kaydeden Karalar, “Bu şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Aslında benim odaya ihtiyacım yok. Odada oturan, vakit geçiren değil, sahada olan biriyim. Bu şahıs önceki dönemde belediyeden ihaleler almış. Bugüne kadar 30 milyon liralık ihale almış. Kendisine 20 milyona yakın para ödenmiş. Sadece 2020 yılında 6 milyon 400 bin lira para ödemişiz. Bu kişinin belediyeye sattığı parkeleri başka işlerde de kullanarak fazladan fatura kestiği iddia ediliyor. Şu anda teftiş kurulu incelemesini sürdürüyor. Tek gerçek ise bu işin 2016 yılında ortaya çıkmasıdır. Ben alacaklıya soruyorum, 2016,2017 ve 2018’de aklın neredeydi? Neden 4 yıl bekledin? Bu kadar bekleyebiliyorsan bu işin maliyeti nedir? Bu kişiye olan borç 5 milyon 800 bin liradır. Bu borç muvazaalı bir borçtur. Adanalılara söylüyorum, bu kardeşiniz tüm zorlukların üstesinden gelecektir” diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Büyükşehir Belediyesiİcra
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