Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:15
5 Okunma
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi

BOLU - Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Abant'a yalnızca yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluAbantYabancı Turist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma