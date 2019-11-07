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945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 945 nüfuslu Kurugöl köyünde 1100 elektrik direği bulunuyor. Bu nedenle 'Direkli Köy' olarak bilinen köyde yaşayanlar, 1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu söyledi.

945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 945 nüfuslu Kurugöl köyünde 1100 elektrik direği bulunuyor. Bu nedenle 'Direkli Köy' olarak bilinen köyde yaşayanlar, 1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu söyledi.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:36
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945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği

NEVŞEHİR - Kurugöl belde belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapandı. 1980'li yıllarda nüfusu 3 bini bulan Kurugöl'de, günümüzde 481'i erkek, 464'ü de kadın olmak üzere 945 kişi yaşıyor. Köy, 1100 elektrik direği bulunması nedeniyle 'Direkli Köy' olarak biliniyor.

Bu durumu değerlendiren köylüler,1980'li yılların sonunda hazırlanan ve o dönem 3 binleri bulan nüfusu ile belde olan köyde, imar planının oldukça geniş alana yayılması nedeniyle direk sayısının fazla olduğunu belirtti. Köy sakinlerinden Emin Gül, Kurugöl'ün nüfusunun 1980'li yıllarda 3 binleri aşmasına karşın iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle büyük şehirlere hızlı bir göç yaşandığını söyledi. Gül, Kurugöl’ün yapılan imar düzenlenmesinde, planın oldukça geniş bölgeye sahip olmasından dolayı, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına direklerin dikiminin yapıldığını belirtti.

'İMAR ALANINA GİREN ALANLAR ÇOK YER KAPLAMIŞ'

​Eşraf İlhan ise 1980’li yılların başında o dönemlerde civar yerleşim bölgelerinde görülmeyen önemli bir imar genişlemesinin Kurugöl köyünde yaşandığını belirtti. Bu dönemde gerçekleştirilen imar planı değişikliği ile yerleşim alanlarının oldukça geniş bir alana yayıldığını kaydeden İlhan, bu nedenle elektrik direklerinin de sayısal olarak daha fazla dikildiğini ifade etti. İlhan, "Geçmişte imar çalışmaları yapılırken imar alanına giren alanlar çok fazla yer kaplamış. Vatandaşların bu yerlerde ikamet edeceği düşünüldüğü için elektrik direkleri bunun için çok dikilmiş" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NevşehirAcıgöl945 Nüfuslu Köyde1100 Elektrik Direği
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