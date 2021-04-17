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81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması

TÜRKİYE genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 47 kişi gözaltına alınırken, 56 iş yeri kapatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında tedbirlere uymayan 2 bin 187 kişiye para cezası kesildi, 3 kişiye ise adli işlem uygulandı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:08
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81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı asayiş daire başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. 8 bin 463 ekip, 31 bin 90 kişilik personelin görev aldığı uygulamada 27 bin 900 kahvehane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi. Uygulamada; 47 kişi gözaltına alındı, 634 aranan kişi yakalandı, 1204 kişi hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında 'maske takmamak', 'sosyal mesafe' ve 'sokağa çıkma kısıtlaması' tedbirlerine uymayan 2 bin 187 kişiye para cezası, 3 kişiye ise adli işlem uygulandı.

Ayrıca 6 tombala makinesi, 4 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 6 oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKumarOyunTombala
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