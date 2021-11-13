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81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

TÜRKİYE genelinde eğitim kurumları çevresinde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 381 aranan şüpheli yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
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81 ilde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Ülke genelinde 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldığı uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten menedildi, 86 aranan araç yakalandı.

Ayrıca 36 bin 257 iş yeri (oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe) denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı. Muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Huzurlu Sokaklar UygulamasıPolisDenetim
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