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800 yıllık cami ibadete açılıyor

ŞANLIURFA'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan, zeminindeki kayma ve su sızıntısı nedeniyle 5 yıldır kapalı tutulan 800 yıllık Döşeme Camii, Arnavutluk, İtalya ve Yunanistan’dan gelen ekiplerin yaptığı çalışmalarla restore edildi. Zemini sağlamlaştırılan ve su sızıntısı önlenen caminin Ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor.

03 Mart 2020 Salı 10:11
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800 yıllık cami ibadete açılıyor

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak kabul edilen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Döşeme Camii'nin zemininde, 13 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle zemin ana kayaya sabitlendi. 5 yıldır önü alınamayan kayma nedeniyle camide oluşan çatlaklar ve su sızması nedeniyle ibadete kapalı caminin bir an önce faaliyete geçmesi için ekipler, bazı bölümleri ziyarete açtı.

ÜÇ ÜLKEDEN EKİP GELDİ

Geçtiğimiz yıl da İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan 3 ayrı inşaat firması, restorasyon çalışmalarına destek vermek için teknik ekip gönderdi. Camide su birikmesini engelleyebilmek için çalışmalara başlayan ekipler, özel 'bio' karışımlarla hazırlanan sıvaları kullanmak için de hazırlık yaptı. Cami inşaatında çalışan yabancı ekipler, aynı zamanda inşaatta çalışan ustalara yönelik uygulamalı eğitimler veriyor. Geliştirdikleri özel sıvayla caminin nemden korunması ve taşların güçlendirilip sudan etkilenmemesine çalışıldı.

RAMAZAN AYINDA FAALİYETE GİRECEK

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Döşeme Camii restorasyonunu çok zor ve kapsamlı olduğunu belirterek, "Restorasyonumuz tamamlanma aşmasına geldi. Döşeme Camii'nin ibadete açılışı Ramazan ayı olarak planlanıyor. İbadete açıldıktan sonra da cami avlusu ve üstünde kalan aksaklıklar giderilecek. Öncelikle 1987 ve 2009 yıllarında Balıklıgöl'ü temizlerken suyun boşaltılması sırasında camimizde suya doğru bir kayma meydana geldi. Eğer Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz müdahale etmemiş olsaydı camimizin suya doğru yıkılma tehlikesi söz konusuydu" dedi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alan Döşeme Camii, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaradan oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek günümüzdeki halini alan cami, Balıklıgöl kıyısında bulunması nedeniyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBalıklıgölDöşeme Camii
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