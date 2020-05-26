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80 dönüm muz serası zarar gördü

MERSİN'in Bozyazı ilçesindeki orman yangınında 10 hektar kızılçam alanı ile 80 dönüm muz serası zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

26 Mayıs 2020 Salı 08:09
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80 dönüm muz serası zarar gördü

Akşam saatlerinde Tekeli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ormanlık alanın yakınındaki muz seralarına da sıçradı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri, yangının enerji nakil hatlarının rüzgarın etkisiyle birbirlerine çarpıp, kıvılcım çıkarması sonucu çıktığını öne sürdü. Yangında 10 hektarlık kızılçam alanı ile 80 dönümlük muz serası zarar gördü.

Alevlerden kendi serasının da zarar gördüğünü belirten Anamur Bozyazı Ziraat Odası Meclis Üyesi Ali Ak, yangının elektrik hatlarından çıktığını öne sürdü. Yangından dolayı serasındaki yeşil muzların, karardığını aktaran üretici Feyzi Zeytin, zararının büyük olduğunu ve yardım beklediğini dile getirdi.

Üreticileri sigorta yaptırmaları konusunda uyaran Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, yangında büyük zarar gören muz seralarının, enerji verilmemesi nedeniyle sulanamadığını ve zararın asıl boyutunun önümüzdeki günlerde gerçek yüzünü göstereceğini söyledi. Yangından, önümüzdeki yıl doğum yapacak olan muz fidelerinin de zarar gördüğünü kaydeden Gümüş, zarara uğrayan oda üyesi sera sahiplerinin enerji üretim ve dağıtım şirketi hakkında dava açacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MerzinOrmanYangınMuzSera
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