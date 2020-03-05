Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası...
Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'da gecekondu yangını
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat!
LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara...
Juventus-Milan maçına koronavirüs engeli
Juventus-Milan maçına koronavirüs engeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş

AMASYA’da, 8 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Sucu'nun (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın çapraz sorgusunda suçunu itiraf eden baba Asım Sucu (61) kendisi ve eşini döven oğlunu baltayla başına vurarak öldürüp önce evinin avlusuna, 3 yıl sonra da köy mezarlığına gömdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Asım Sucu tutuklandı, eşi Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 10:10
0 Okunma
8 yıldır aranan Ahmet'i, babası öldürmüş

Merkeze bağlı Bağlarüstü köyünde, 27 Mayıs 2012'de ortadan kaybolan Ahmet Sucu için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Köyde başlatılan arama çalışmalarında Sucu'ya ait bir iz bulunamadı. Babası Asım Sucu oğlunu soranlara, 'Başını alıp gitti' yanıtı verdi. Jandarma ekipleri 8 yıl aradan sonra kayıp genç dosyasını yeniden ele aldı, özel bir ekip soruşturma için görevlendirildi. Köyde araştırma yapan ekipler, kayıp gencin babası Asım ile annesi Ş.S. ve 2 kardeşini çapraz sorguya aldı.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Asım Sucu sorguda oğlu Ahmet Sucu'nun kendisi ve annesini sürekli dövdüğünü söyledi. Sucu, olay günü annesini dövdüğü sırada müdahale etmek isterken bir anlık öfkeyle başına baltayla vurduğu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Sucu, oğlunun cansız bedenini ise evin avlusunda kazdığı çukura gömdüğü anlattı. 3 yıl önce eşi Ş.S.’nin, oğlunun babaannesi ve dedesinin yanında mezarlığa gömülmek istediğine dair rüya gördüğünü anlatan Ahmet Sucu, avludan çıkardığı cesedi, koyduğu çuvalla köy mezarlığında kazdığı çukura gömdüğünü söyledi.

MEZARLIK KAZILDI

Jandarmanın çapraz sorgusunda cinayeti itiraf eden Asım Sucu ile eşi Ş.S. gözaltına alındı. Asım Sucu, jandarmanın güvenlik önlemleri altında köy mezarlığına götürüldü, oğlunun cesedini gömdüğü yeri gösterdi. İş makinesiyle mezarlıkta yapılan kazıda Ahmet Sucu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Mezardan çıkarılan kemikler DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BABA TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan Asım Sucu ile eşi Ş.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Asım Sucu tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Sucu'nun ifadelerine başvurulan kardeşleri A.S. ile E.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaKapıpAhmet SucuBabaCinayetBağlarüstü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soykan'ın annesi: 20 yıl ceza aldı, vicdanım rahat
Soykan'ın annesi: 20 yıl ceza aldı, vicdanım rahat
Ankara'da gecekondu yangını
Ankara'da gecekondu yangını
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
1600 yıllık mozaiklere 'çatılı' koruma
1600 yıllık mozaiklere 'çatılı' koruma
Öğrenciler el hijyeni ile hastalıklara karşı mücadele başlattı
Öğrenciler el hijyeni ile hastalıklara karşı mücadele başlattı
Kadına şiddete dikkat çektiler
Kadına şiddete dikkat çektiler
Çatak'ta, çığ düşmesiyle kapanan yollar açılıyor
Çatak'ta, çığ düşmesiyle kapanan yollar açılıyor
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Manisa’da zincirleme kaza: 2 ölü
Manisa’da zincirleme kaza: 2 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı