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8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

1 defineci kuyuda mahsur; 6 kişi kurtarıldı, 1 defineci öldü

8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

1 defineci kuyuda mahsur; 6 kişi kurtarıldı, 1 defineci öldü

19 Nisan 2019 Cuma 08:47
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8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 definecikuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 7 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

MAHSUR KALANLAR SU İSTEDİ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde iddiaya göre define aramak için açtıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması amacıyla saat 20.00 sıralarında çalışma başlatan AFAD ekibi, kuyudakilerden ses gelmesiyle umutlandı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU: MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Seyitoğlu, 8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde kuyuya girdiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz” dedi.

Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü kaydeden Suat Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.

BİR DEFİNECİ 4 SAAT SONRA KURTARILDI

Bu arada kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 defineciden 1’i, ekiplerin 4 saat süren çabaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, halen kuyuda rehin olan 6 kişinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'da kuyuda mahsur kalan definecilerden 1'i öldü, 6'sı kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri kuyuda dün saat 20.00'de mahsur kalan definecilerden Adem Makara (45) da yaklaşık 13 saat sonra kurtarıldı. Erden'in kurtarılmasıyla birlikte, arama çalışmaları sonlandırıldı.

Define ararkan kuyuda mahsur kalan 8 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla çıkarken, kurtarılan 7 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2019 09:18
Anahtar Kelimeler:
VefatYaralıDefineciKuyuMahsur
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