7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye mahalle dayağı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. F.A. yönetimindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil, sokakta arkadaşlarıyla oynayan Yaren Eylül Öz'e çarptı. Yaren kanlar içinde kalırken, mahalleli, sürücü F.A.'ya saldırdı. Öfkeli kalabalık, F.A.'yı tekme tokat dövdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaren Eylül Öz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sürücü F.A. da Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.