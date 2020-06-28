Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kundaklandığı iddia edilen 3 gecekondu yandı
Kundaklandığı iddia edilen 3 gecekondu...
İş yerinden cephanelik çıktı!
İş yerinden cephanelik çıktı!
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İş fırsatları için hemen tıkla!

60 ülkeye ihraç ediliyor

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) girişimiyle coğrafi işaret alınıp, tescillenen beyaz mermer, 60 ülkeye ihraç ediliyor. Mermer sektöründe yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sunulurken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor.

28 Haziran 2020 Pazar 09:07
0 Okunma
60 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Ülkede mermer üretiminde önemli yere sahip olan Muğla'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. MUTSO tarafından ise dünyaca ünlü beyaz mermerin tescillenip, coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından 'Muğla beyaz mermeri' tescillenerek, mart ayında coğrafi işaret verildi.

'BÖLGEDE 82 MERMER OCAĞI YER ALIYIOR'

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın turizmden sonra mermercilik sektöründe de öneme sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizde 82 mermer ocağı ve 120 ocağımız yer alıyor. Önemli ihraç kalemlerimizden birisi olan mermercilikte 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. İlimizde özellikle beyaz mermer üretiliyor. İtalya'dan sonra ülkemizde beyaz mermerimiz Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerimizden çıkartılıyor" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALARAK MERMERİ TAÇLANDIRDIK'

Başkan Ercan, MUTSO'nun girişimiyle beyaz mermerin tescillenerek, marka haline geldiğini belirtip, "Yurt dışındaki birçok prestij projelerinde kullanılan ürünümüz Muğla beyazı olarak adlandırılıyor. Doğal taşın cazip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde mermerimiz tercih ediliyor. Suudi Arabistan ülkesindeki 2'nci etabı süren Merkez Bankası inşaatında Muğla'da beyaz mermeri kullanıyor. Coğrafi işaret tescili alarak mermerimizi taçlandırmış olduk. Markalaşmanın ticaretimize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise "Muğla beyaz mermeri hem ülkemizde hem de Avrupa, ABD, Kanada ile Arap ülkelerinde talep görüyor. Muğla'mızdan mermerimizi satın alan Çinliler ile İtalyanlar kendi markalarıyla pazarlıyorlardı. Ürünümüze coğrafi işaret alarak değer kazandırmayı amaçladık. Markamızın sektörümüz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMermerIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iğdırlı üreticiden kayısıları toplamak için ilginç yöntem
Iğdırlı üreticiden kayısıları toplamak için ilginç yöntem
Güneydoğu'da 'koyun kırkma' zamanı
Güneydoğu'da 'koyun kırkma' zamanı
Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi
Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi
Kundaklandığı iddia edilen 3 gecekondu yandı
Kundaklandığı iddia edilen 3 gecekondu yandı
İş yerinden cephanelik çıktı!
İş yerinden cephanelik çıktı!
KRİTİK İSİM YAKALANDI!
KRİTİK İSİM YAKALANDI!
Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu, taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu, taburcu oldu
Denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı
Denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı