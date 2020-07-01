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60 bin liraya kadar çıkıyor

KORONAVİRÜS nedeniyle mart ayında faaliyeti durdurulan düğün salonları, normalleşme takvimine göre bugün açılacak. Yeni kurallar gereği karşılama, uğurlama ve orkestra hizmetinde farklılıklar getirilen düğün salonlarında fiyatlar merak konusu olurken İzmir'de yeni konsepte göre yapılacak 200 kişilik bir düğün, 16 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:13
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60 bin liraya kadar çıkıyor

Pandemi nedeniyle kapatılan düğün salonları bugün itibariyle kapılarını açmaya başlıyor. Salgın nedeniyle konsept değişikliğine gidilen düğün salonlarında genelgeyle belirlenen kurallara uygun hazırlıklar tamamlandı.

İzmir'deki bir düğün salonu işletmecisi Erdal Düztaşlık, yeni düğün konseptinde hijyene ağırlık verildiğini belirterek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak masa ve sandalye aralıklarının belirlendiğini söyledi. Girişte misafirlerin ateşi ölçümü ve maske kontrolünün yapılacağını anlatan Düztaşlık, "Yer işaretleri ve genel kurallar yazılı bir şekilde belirtilerek salonda asıldı. Misafirlerin kimlik numaraları alınarak herhangi bir sıkıntı olduğunda Sağlık Bakanlığı'na iletilecek. İçeri girdikten sonra yemek kısmında restoran ve kafelere çıkan genelge çerçevesinde yiyecek ve içecek ikramları yapılacak. Çatal bıçaklar 90 derecede yıkandıktan sonra masalara getirilecek ve isteğe bağlı naylon poşetlerde sunulacak. İkramlar kişi başı getirilecek. Görevli personel maske ve siperlikle hizmet verecek" dedi. Yeni konseptte en önemli değişikliğin müzik ve orkestra için geçerli olacağını kaydeden Düztaşlık, konuyla ilgili belirsizliklerin sürdüğünü söyledi. Genelgeye göre gelin ve damatların dans edebildiğini belirten Düztaşlık şöyle konuştu:

"Halay ve horon gibi toplu gösterilere izin verilmeyeceği söyleniyor. Sosyal mesafe korunarak pop müzik ve yavaş dans müziği çalınacak. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin denetimlerine tabi tutulacağız. Biz tüm tedbirlerimizi aldık çiftleri bekliyoruz."

FİYATLAR KİŞİ BAŞI BELİRLENİYOR

Düğün fiyatlarında çok önemli bir değişikliğin yapılmayacağını belirten Erdal Düztaşlık, kişi başı fiyatların 80 ile 300 lira arasında değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınının düğün sektörünü çok etkilediğini söyleyen Düztaşlık, yeni konsepte göre yapılacak 200 kişilik bir düğünün 16 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseleceğini dile getirdi ve şunları anlattı:

"Düğünlerde yüzde 30-35'e varan iptaller oldu. Yüzde 30'u ise 2021'e ertelendi. İşletmelerin ekstra giderleri var. Kişi başı hizmet veriyoruz. Toplam katılımcı sayısı düşeceği için kişi başı fiyatları artıyor. Geçen yıl 300 kişilik bir düğüne ödenen bedelle bu yıl 200 kişilik bir düğüne ödenen bedel hemen hemen aynı. Kişi başı fiyat 80 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkıyor. Günü ve yemek menüsüne göre birim fiyat değişir. Genel giderler yüksek olsa bile fiyatlar aşağı çekilmez. Orkestralar, vale, hostes, mutfak personeline verilen paralar sabittir. Düğündeki kişi sayısı azalsa bile bizim maliyetlerimiz değişmiyor. İnsan gideri aynı ancak çok cüzi bir değişiklik yemek alımlarında yaşanabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19DüğünSalon
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