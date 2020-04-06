6 milyon tek yürek olalım

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA

İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi 6 milyon vatandaşını mağdur etmemek için büyük çaba sarfetmektedir.

Millet olarak en çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ankara'mızın dezavanjlı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için bir yardım kampanyası başlatıldı. Yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin resmi internet sitelerinden ulaşabiilrsiniz.