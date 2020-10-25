6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak

Merkez Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi'nde karbon-14 testiyle 6 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Pulur Höyük'te kazı yapmak isteyen Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatta bulundu. 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte 2021 yılında kazı yapmayı planladıklarını belirten Akarsu, "Pulur Höyük, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün şehrimizdeki ilk ve uzun soluklu kazısı olacaktır. Sadece arkeoloji değil sanat tarihi, coğrafya, jeoloji, arkeobotanik, paleo antropoloji gibi çeşitli uzmanlık alanlarından yetkin bilim insanları ile ortak çalışma yürüteceğimiz kazılarda öncelikli hedefimiz Doğu Anadolu Arkeoloji'nde önemli bir boşluğu yani bölge kronolojisi ile ilgili bilgi eksikliğini gidermek olacaktır. 1960 yılında yapılan ilk kazının üzerinden 60 sene geçmiş olan Pulur Höyük'te bilim heyeti geniş tutularak yapılacak kazılarda son teknik ve arkeometrik analizlerin kullanılması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

PULUR HÖYÜK BİLGİLERİYLE YOK OLMASIN

Erzurum'da yaklaşık 100 kadar eski yerleşimin olduğunu, bunların büyük bir kısmının kaçak kazılar ve köylüler tarafından toprak alımı nedeniyle yok olduğunu ifade eden Akarsu, şunları söyledi:

"Pulur Höyük’ün de barındırdığı önemli bilgiler ile birlikte yok olmasını değil kurtarılmasını ve bölgenin kültür turizmi faaliyetlerine kazandırılmasını amaçlamaktayız. Yapılacak kazılar ile birlikte Höyük terk edilmiş ve tahribata açık halinden kurtarılmasının yanı sıra, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kazı deneyimi kazanmalarına olanak sağlanacaktır. Ayrıca Erzurum ili ve ilçelerinde birden fazla eski yerleşimin araştırılması ve turizme kazandırılması hususunda öncü bir deneyim oluşturulmaya çalışılacaktır. Bütün bunlardan sonra höyüğün geniş çevrelere tanıtılmasına imkan sağlanacaktır. Özetle, bu proje aracılığıyla, Karaz kültürünün bölgemizdeki önemli yerleşimlerinden biri olan Pulur Höyüğün kısa zaman içinde tahribatının durdurulması, buradaki arkeolojik bilginin kurtarılması ve gelecek kuşaklara taşınması başta gelen amaçlarımızdandır. Höyükte başlatılacak olan uzun soluklu arkeolojik kazı çalışmalarıyla birlikte bölge kültür tarihi için oldukça ses getirecek verilerin elde edilmesi beklenmektedir. Bu bilgilerin ülkemizdeki arkeolojik kazılara önemli desteği olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülük etmesiyle kısa süre zarfında kurtarılması çok önemlidir. Bununla birlikte, Erzurum ilinde uzun zaman sonra ilk defa uzun süreli arkeolojik kazı çalışması yapılması, Erzurum ilinin kültürel, turistik ve ticari açıdan kalkınmasının sağlanması, ülkemiz turizmine olumlu katkı sunulması ayrı bir önem taşımaktadır."

ÖNEMLİ TARİHİ ŞİFRELERİ BARINDIRIYOR

Pulur Höyük’ün Erzurum için önemli tarihi şifreleri içinde barındırdığını belirten Müze Müdürü Hüsnü Genç, "2021'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüyle beraber bu alanda tarihi kazıları başlatmayı planlamaktayız. Bu alanda yapılan karbon-14 testleriyle bu alanın M.Ö. 4200 yıllarına kadar indiği, günümüzden itibaren yaklaşık 6200 yıla kadar indiği görülmüştür. Bu alan Erzurum tarihi açısından önemli bilgileri bünyesinde barındırmaktadır. Tüm Erzurum'u tanıtmak maksadıyla yapılacak kazılarda Erzurum'un dip tarihini verecek bilgileri barındırmaktadır" diye konuştu.

Müze Müdürü Genç, Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu'nun başkanlığındaki yapılacak kazının yaklaşık 15 yıl süreceği bilgisini verdi.