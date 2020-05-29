56 'bal ormanı' kurulmasını hedefliyoruz

ANKARA - Orman Genel Müdürü Karacabey, 'Dünya Arı Günü' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya bal üretiminde Türkiye’nin ikinci sırada yer aldığını söyledi. Tozlaşma sayesinde 130 binden fazla bitki türünün çoğalmasını sağlayan arıların, dünya tarımsal üretiminin can damarlarından birini oluşturduğunu belirten Karacabey, "Covid-19 pandemisi ile tarımsal faaliyetlerin daha da önem kazandığı bugünlerde, biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati öneme sahip arılar ile ilgili OGM olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ı ülkemiz tarafından karşılanıyor. Yaklaşık 150 bin hane bu işten gelir elde ediyor. Ekonomimize katma değerinin ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu düşünülüyor" dedi

'150 BİN HANEYE EK GELİR SAĞLIYOR'

2010 yılında hayata geçirilen 'bal ormanı' projesi ile 70 bin 795 hektarlık alanın arıcıların kullanımına açıldığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Şu an 28 Orman Bölge Müdürlüğünde 533 adet bal ormanımız var. 2013-2018 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı hazırlayıp, yürürlüğe koyduk. İkinci eylem planını ise, 2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğe aldık. 2020 yılı içerisinde 56 adet 'bal ormanı' kurulmasını hedefliyoruz. Türkiye'de ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton civarındadır. Bunun 80 bin tonu çiçek balı ve 30 bin tonu çam balıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre Türkiye'deki bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar civarındadır. Yaklaşık 150 bin hane arıcılıkla ek gelir sağlıyor. Ülke ekonomisine katma değeri ise yaklaşık 1 milyar dolar olduğu düşünülüyor. 2023 yılında yıllık projeksiyonumuz 40 bin tonu çam balı olmak üzere bal üretimini 125 bin tona çıkarmak, bal ormanı sayısını ise 720'ye yükseltmektir."

'BAL ÜRETİMİNİN YÜZDE 85’İ ORMANLARDAN SAĞLANIYOR'

Doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde, bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesi ile biyolojik çeşitliliğin korunmasında arıların önemli işlevleri olduğunu kaydeden Karacabey, "Kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi orman ağaçları ve orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçekler de dikkate alındığında toplam bal üretiminin yüzde 85’i ormanlar ve orman sayılan yerlerden elde ediliyor. Arılar ve arı ürünleri ekosistemimizin devamlılığı için çok değerli ve kıymetlidir. Orman Genel Müdürlüğü olarak arının insan hayatındaki vazgeçilmez önemini biliyor ve ormanlarımızı korumak için tüm çalışanlarımızla seferber oluyoruz. Halkımızın da ormanların korunması konusundaki hassasiyeti bu açıdan büyük önem taşıyor" dedi.