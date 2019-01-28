Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101801
ALTIN
220.301
DOLAR
5.2609
STERLİN
6.9394
EURO
6.0007
TEF Yıldızlar Federasyon Kupası sona erdi
TEF Yıldızlar Federasyon Kupası sona...
CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama’ya destek 
CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı...
Konya'da dehşet!
Konya'da dehşet!
20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldü
Bursa'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere...
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük

500 polisle asayiş ve narkotik operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, helikopterden yönettiği narkotik ve asayiş operasyonları nefes kesti.

500 polisle asayiş ve narkotik operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, helikopterden yönettiği narkotik ve asayiş operasyonları nefes kesti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:31
0 Okunma
500 polisle asayiş ve narkotik operasyonu

500 polisin katıldığı operasyonlarda 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler Mahallesi'nde 500 polisin katılımıyla 'Şok' adı verilen operasyonlar gerçekleşti. Ekipler mahalledeki iş yerlerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde bulunan kişileri tek tek kontrol etti, şüpheli görülen yerlerde detaylı arama yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durudurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise uygulamayı polis helikopteriyle havadan yönetti. Telsizle ekipleri arama noktalarına yönlendiren Aktaş, uygulama boyunca polislere talimat verdi. Operasyonlarda, 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap , 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNarkotikOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Film gibi uyuşturucu operasyonunu
Film gibi uyuşturucu operasyonunu
Konya'da dehşet!
Konya'da dehşet!
20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldü
20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldü
Maden ocağında göçük
Maden ocağında göçük
Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var
Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var
Başkent'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Başkent'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!
İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!
Didim'de fırtına, Poseidon heykeli devrildi
Didim'de fırtına, Poseidon heykeli devrildi
7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti
7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ