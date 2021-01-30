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500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu

Adana'da çeşitli suçlarden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 09:01
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500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalarla belirledi. Savcılığın talimatı üzerine ekipler, firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSuçörgütOperasyonPolis
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