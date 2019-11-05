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5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk 2 kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

05 Kasım 2019 Salı 11:41
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5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor

SİNOP - Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırlangıç BalığıSinopKıyı Balıkçıları
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