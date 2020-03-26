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5 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, İran uyruklu J.M.H.J.'nin elinde bulunan poşetteki saklama kabı ile evinde yapılan aramalarda 5 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

26 Mart 2020 Perşembe 10:14
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5 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Defterdarlık Caddesi'nde devriye görevi yaparken, şüphe üzerine İran uyruklu J.M.H.J.'yi durdurdu. J.M.H.J.'nin elinde bulunan poşet içerisindeki saklama kabında 3 kilo 585 gram, evinde yapılan aramalarda ise yine saklama kabında 2 kilo 387 gram olmak üzere toplam 5 kilo 972 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan J.M.H.J.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanUyuşturucuNarkotik
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