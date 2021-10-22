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5 kentte piyasaya sahte para sürdü, indirimle 8 yıl hapis cezası aldı

BOLU'da, 5 kentte 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yapan, 15 bin 350 liralık sahte banknotlarla yakalanan Nihat Çetinkay'ın (53) tutuklu yargılandığı davada karar verildi. Duruşmada "Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" diyen Çetinkay, iyi hal indirimiyle 8 yıl hapse çarptırıldı.

22 Ekim 2021 Cuma 10:50
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5 kentte piyasaya sahte para sürdü, indirimle 8 yıl hapis cezası aldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, 15 bin 350 liralık sahte banknot ile 19 bin 170 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında Bolu, Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Sakarya'da 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Nihat Çetinkay, Semih Kandaz (23) ve E.D. (17) yakalandı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Nihat Çetinkay mahkemece tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.  

Tutuklu sanık Nihat Çetinkay, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan Çetinkay, “Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Namusum ve şerefim üzerine huzurunuza bir daha gelmeyeceğim. 2 yıldır tutukluyum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi istiyorum” dedi. 

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 8 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Semih Kandaz'ın 3 yıl 4 ay ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına, kız çocuğu E.D.’nin ise beraatine karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluParaSahte Para
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