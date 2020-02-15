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497 kilo kaçak gri cıva ele geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla piyasa değeri 1 milyon lira olan, kaçak 497 kilo gri cıva ele geçirildi. 4'ü cıvayı satmaya, 4'de almaya çalışan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
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497 kilo kaçak gri cıva ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde kaçak gri civa satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Perşembe günü bir eve baskın düzenleyen ekipler, 497 kilo gri cıva ele geçirildi. Ekipler, cıvayı satmaya çalışan N.K., L.Ç., A.D. ve A.K. ile alıcılar R.O., A.Ö., D.A. ve İ.Ç.'yi alışverişi gerçekleştirmek için bir araya geldiklerinde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden N.K.'nin, jandarmadaki ifadesinde, 12 yıl önce ismini bilmediği bir hurdacıdan döküm sanarak traktöründe ağırlık yapması için bu maddeleri satın aldığını, sonradan gri cıva olduğunu öğrendiğini, arkadaşlarıyla alıcılarla irtibata geçerek satmaya kalkıştığını söylediği belirtildi.

Ele geçirilen gri civanın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu, numune alınarak İzmir İl Çevre Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFoçaKaçakKaçakçıCıva
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