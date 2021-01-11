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46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğan Karabil (74), kapıcılık yaptığı sırada sokağa atılan kitapları toplamaya başladı, tezgah açtı. 46 yıl sonunda Karabil, tezgahını 100 binden fazla kitabın bulunduğu dükkana dönüştürdü. Farklı türde kitapların bulunduğu dükkanı, şimdilerde Karabil'in kızları işletiyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
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46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı

İzmirli Doğan Karabil 1975 yılında kapıcılık yaparak hayatını kazanmaya başladı. Bu dönemde, 'sokağa atılan kitapları çöpe gitmesin' diye toplamaya başladı. Topladıkları kitaplarla bir tezgah açtı. Daha sonra bir dükkan tuttu, ikinci el kitap alıp satmaya başladı. İşi büyüten Karabil, dükkanındaki rafları 46 yılda her çeşitten 100 binin üzerinde kitapla doldurdu. Alsancak Mahallesi, 1440 Sokak'taki dükkan, zamanla İzmir'in en bilinen  sahaf kitapevlerinden birisi haline geldi.

KİTAPEVİ KIZLARINA KALDI

Karabil'in yıllar önce başlattığı kitap işini artık kızları devam ettiriyor. Babaları yaşlandığı için dükkanı kız kardeşiyle devraldıklarını söyleyen Dilek Koca Karabil (39), "Babamın başladığı dönemlerde sahaf sayısı daha çokmuş. Fakat zamanla azalmış. Biz ikinci kuşak olarak sahaflığı devam ettiriyoruz. İzmir'in en eski sahafıyız. Pandemi öncesinde, 'Yeter ki oku, çay bizden' kampanyamız vardı. Üst katımızda nostalji plaklar var. Özellikle gençler çok sık geliyor. Plak dinliyor, kitapları inceliyorlar. Orta yaş daha çok alt katta ki kitaplarla ilgileniyor. Kimisi ise sadece özellikle artık piyasada bulunmayan eski kitap kokusunu almak için geliyor" dedi. Babasının açtığı kitapevini büyüttüklerini ve karşı dükkana da raf koyduklarını anlatan Karabil, "Yabancı dil kitapları diğer dükkanda. Kitap çok hızlı büyüyen bir iş. Ne kadar çok raf koyarasanız koyun anında doluyor" dedi. 

'BURADAN ÇIKAN KİTAP TEKRAR GELİYOR'

Sahaflığın sakin bir ruh hali yarattığına dikkat çeken Dilek Koca Karabil, "Babam sahafta durduğu zaman okuyordu. Bir kitabı bırakır diğerini alırdı. Bütün kitapları bilirdi. Şu an 100 binin üzerinde kitap var. Plak, CD ve kaset de satıyoruz. Müşterilerimizin isteği üzerine az da olsa yeni kitap da satıyoruz. Onun dışında bütün kitaplarımız ikinci el. Aklınıza gelen her türden kitap var. Hatta buradan alınan 2'ci el kitaplar tekrar bizim dükkana geliyor. Yeniden rafa giriyor. 'Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı' derler ya o misal" diye konuştu. Babasının  'kitaplar çöpe atılmasın' diye toplayarak başlatığı bu işi ileride 3'cü kuşak olan kendi oğlunun da yapmasını istediğini söyleyen Karabil, herkesin okumaya ihtiyacı olduğunu belirtti.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
KitapAtıkEskiKitapçıDükkan
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