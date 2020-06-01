Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden olabilir”
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden...
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Yeni nikah tarihi için başvurular...
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay...
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana...
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
İş fırsatları için hemen tıkla!

40'ın üzerinde vaka tespit edilen mahallede karantina

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 40'ın üzerinde vakanın tespit edildiği mahallede, sayının artmasından endişe ediliyor.

01 Haziran 2020 Pazartesi 11:54
0 Okunma
40'ın üzerinde vaka tespit edilen mahallede karantina

DİYARBAKIR - Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.06.2020 12:04
Anahtar Kelimeler:
VakaKarantinaDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köprüden Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, kurtarıldı
Köprüden Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, kurtarıldı
Konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı
Konteyner kentlerde hayat normale dönmeye başladı
Antalyalının deniz hasreti bitti
Antalyalının deniz hasreti bitti
Ankara'da normalleşme trafiği
Ankara'da normalleşme trafiği
20 tabancayla yakalandılar
20 tabancayla yakalandılar
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı
İş insanı hayatını kaybetti
İş insanı hayatını kaybetti
Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 polis şehit
Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 polis şehit
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı