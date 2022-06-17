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4 gün sonra askere gidecek genç, Kızılırmak'ta kayboldu

KAYSERİ'de, 4 gün sonra askere gidecek olacak Murat Göçmen (31), köprü üzerinden Kızılırmak Nehri'ne atladıktan sonra gözden kayboldu. Ekipleri Göçmen'i bulmak için çalışma başlattı.

17 Haziran 2022 Cuma 09:36
4 gün sonra askere gidecek genç, Kızılırmak'ta kayboldu

Olay, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. 4 gün sonra askere gidecek olan Murat Göçmen, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi. Montu ve telefonunu Yamula Köprüsü üzerine bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Göçmen'i bulmak için çalışma başlattı. Nehre giren ekiplerin Göçmen'i arama çalışması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinanKızılırmak NehriMurat Göçmen
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