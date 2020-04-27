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36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 08:28
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36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Olay, bu akşam saatlerinde Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Hamza Piriççeker'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Pirinççeker'in Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hamza Pirinççeker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pirinççeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinççeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluVefatHamza Piriççeker
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