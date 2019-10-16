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3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

Kilis'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

Kilis'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:12
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3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Çilolar köyünde meydana ageldi. Yıldırım ailesine ait ineklerden birisi meradan dönerken köydeki fosseptik çukuruna düştü. İddiaya göre, Dede Yıldırım ve oğlu Yunus Yıldırım ile komşuları Mehmet Devran, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ineği kurtarmak istedi. Aradan geçen sürede sızan metan gazından etkilenen 3 kişi, kuyudan çıkamadı. Komşular, uzun süre ses gelmeyen çukura baktıklarında Dede ve Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çukurdan çıkarılan 3 kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dede Yıldırım oğlu Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FosseptikçukurMetan GazıZehirlenme
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