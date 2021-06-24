3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı  

Karasu ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil’i arayan vatandaşlar, denizde yüzen 3 gencin ‘imdat’ diye bağırdığını duyduklarını belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cankurtaranlarla birlikte denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada polis, denizden çıkan 3 genç ile görüştü. Gençler ise bağıran kişilerin kendileri olmadığını belirtti. Boğulma ihtimaline karşı bölgede saat 00.30’a kadar arama çalışması yapıldı. Ancak, sahilde bulunan gençlerin kendi aralarında şakalaştığı, çevredekilerin yanlış anladığı düşünülerek arama çalışmaları sonlandırıldı.