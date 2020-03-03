3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için bayrak diktiler

SİVAS - Suşehri ilçesinde yaşayan ve amatör dağcılık yapan Salih Güleç, İsmail Bülbül, Ali Canpolat ve Yunus Emre Kutlu, Kösedağ'a zirve yürüyüşü düzenledi. Amatör 4 dağcı, Çataloluk köyünden başlayan ve 2 gün süren tırmanışın ilk gününde yaklaşık 28 kilometre yürüyerek, tırmanışı gerçekleştirdi. Geceyi ise kardan yaptıkları iglo içerisinde geçiren dağcılar, zirvede yemek yapıp bir süre vakit geçirdi. Dağcılar, 3 bin rakımlı zirvede bulunan ve 1243 yılında Anadolu Selçukluları İle Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı'nda şehit düşen Köse Süleyman Türbesi'ne, şehitler anısına Türk bayrağı dikti. Dağcı Yunus Emre Kutlu, "Zaman zaman hızı 95 kilometrenin üzerinde olan rüzgar ile karşılaştık. Tırmanış yaparken ayakta durmakta zorlandığımız anlar oldu ama gerçekten güzel ve keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.



Dağcılar, şehitler için dua ettikten sonra kontrollü bir şekilde dağdan iniş gerçekleştirdi.