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28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbileri kapsamında 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00'te başlayan sokağa çıkma kısıtlaması hükümlerine uymayan 28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

19 Mayıs 2020 Salı 22:46
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28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecektir. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi.  

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı belirtlen açıklamada, karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 58 bin 447 olduğu ve 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

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