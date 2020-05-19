28 bin 256 kişi hakkında işlem yapıldı

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ildeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı belirtlen açıklamada, karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 58 bin 447 olduğu ve 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid- 19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.